Vertrag mit Option: Aguirre soll Valencia retten

Javier Aguirre ist neuer Trainer des FC Valencia. Das gibt der spanische Klub offiziell bekannt. Der 67-Jährige, der bei der Weltmeisterschaft noch bei der mexikanischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie gestanden hatte, übernimmt die Fledermäuse bis zum Saisonende. Der Klub sichert sich eine Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

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Valencia schwebt aktuell nach einem schwachen Start als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsnot und hatten sich in der vergangenen Woche von Cheftrainer Carlos Coberán getrennt. Für den Mexikaner Aguirre ist es nach CA Osasuna, Atlético Madrid, Real Saragossa, Espanyol Barcelona, CD Leganés und RCD Mallorca bereits die siebte Trainerstation in Spanien.