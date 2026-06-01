Heidenheim holt Top-Scorer Costly

Der 1. FC Heidenheim holt Verstärkung aus der 3. Liga. Vom FC Ingolstadt wechselt Marcel Costly an die Brenz. Beim Bundesliga-Absteiger unterschreibt der 30-Jährige bis 2029.

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Marcel Costly wechselt vom FC Ingolstadt zum FCH – der 30-Jährige Offensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2029! ✍️

Zur Meldung: 👉 https://t.co/FRmMpjfu2v pic.twitter.com/itNQTde0DQ — 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) June 1, 2026

„Durch seine Variabilität – er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden – wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen“, so der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald. Die Höhe der Ablöse ist nicht bekannt, der FCH hat aber eine im Vertrag verankerte Klausel aktiviert. Bei den Schanzern war Costly in der abgelaufenen Saison einer der herausragenden Leistungsträger. In 42 Spielen erzielte er 20 Tore und legte neun weitere vor. Damit war er der Top-Scorer der Oberbayern.