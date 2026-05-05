Werder-Zukunft: Klare Tendenz bei Weiser

Ein Abschied von Mitchell Weiser (32) vom SV Werder Bremen im Sommer wird offenbar immer wahrscheinlicher. Informationen der ‚Bild‘ zufolge konnten sich beide Seiten auch bei einem Vertragsgipfel nach der Partie gegen den FC Augsburg (1:3) nicht annähern. Statt einer Verlängerung des auslaufenden Kontrakts rieche es daher „deutlich eher nach einer Trennung“, so das Boulevardblatt.

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Insbesondere in den finanziellen Vorstellungen liegen die Parteien auseinander, Werder würde Weisers Vertrag weiter gerne zu reduzierten Bezügen ausdehnen. Der Rechtsverteidiger, der wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison verpasst hat und wohl auch bei den verbleibenden Spielen nicht mehr zum Einsatz kommen wird, lehnt das bislang ab. Ein weiterer Knackpunkt in den Verhandlungen ist laut der ‚DeichStube‘ die Vertragslaufzeit. Weiser schwebe eine längere Zeitspanne als den Werder-Bossen vor.