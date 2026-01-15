Braucht Bayern jetzt noch einen Wintertransfer?

Der Muskelfaserriss bei Konrad Laimer tut dem FC Bayern richtig weh. Nicht nur, dass der 28-jährige Österreicher eine bislang brillante Saison hinlegt und nun wohl rund vier Wochen fehlen wird, schmerzt. Sondern auch die Tatsache, dass Laimers Stellvertreter ebenfalls ausfallen.

Josip Stanisic (25/Sprunggelenksverletzung) wird erst im Laufe des kommenden Monats wieder einsteigen. Sacha Boey (25) plagt eine seltene Form der Magen-Darm-Grippe, die den Franzosen mächtig umgehauen hat, sodass sich wohl auch ein kolportierter Abgang in diesem Monat erledigt hat. Mehr noch: Mittelfeldstratege Joshua Kimmich (30), der hinten rechts aushelfen könnte, konnte in diesem Jahr wegen Sprunggelenksproblemen noch nicht mitwirken.

Read-Transfer vorziehen?

Für die Bayern drängt sich jetzt die Frage auf, ob sie auf dem Transfermarkt Ausschau nach einer Aushilfe halten sollten. In diesem Zusammenhang besonders interessant: Mit Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) soll im Sommer übereinstimmenden Berichten zufolge ohnehin ein neuer Rechtsverteidiger kommen.

Das Gedankenspiel, den Transfer vorzuziehen, liegt auf der Hand. Für den Sommer steht eine Ablöse zwischen 25 und 35 Millionen Euro im Raum. Womöglich wäre der niederländische U19-Europameister bei einem sofortigen Transfer aber noch teuer.

Bayerns interne RV-Optionen

Intern haben die Bayern für die kommenden Spiele jedenfalls nur noch wenige Optionen. Linksfuß Raphaël Guerreiro (32) spielte unter Vincent Kompany schon mehrfach hinten rechts. Ob das auch eine Option bei Hiroki Ito (26), Tom Bischof (20) oder Alphonso Davies (25) wäre, ist offen.

Ein erfahrener Rechtsverteidiger findet sich übrigens in Bayerns zweiter Mannschaft: Benno Schmitz (31/ehemals RB Leipzig und 1. FC Köln) lief schon 132 Mal in der Bundesliga auf und wäre spielberechtigt für die Profis. Aktuell weilt er aber mit seinem Team zum Trainingslager in den USA.

Bayerns großer Vorsprung ist Luxus

Fazit: Die Alternativen sind rar gesät, mit Read gibt es einen Spieler, der ohnehin im Sommer gekauft werden soll. Man findet also gute Gründe dafür, dass die Bayern doch noch auf dem Wintermarkt aktiv werden sollten. Dagegen spricht aber, dass alle aktuell Verletzten nicht monatelang raus sein werden. Außerdem stehen angesichts des Elf-Punkte-Vorsprungs in der Bundesliga und machbarer Aufgaben in der Champions League nicht gerade die wichtigsten Wochen der Saison vor der Tür. Ausnahme: Das DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig am 11. Februar. Bis es in der K.o.-Phase der Champions League ab März wieder richtig um die Wurst geht, sollten Laimer, Stanisic, Boey und Kimmich längst wieder voll einsatzfähig sein.