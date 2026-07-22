ManCity sammelt drei Unterschriften

Manchester City bindet nach der Vertragsverlängerung von Phil Foden (26) bis 2030 offenbar zwei weitere wichtige Spieler. Laut ‚The Athletic‘ stehen Abdukodir Khusanov (22) und Jérémy Doku (24) jeweils vor der Unterschrift bis 2031.

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Innenverteidiger Khusanov (Vertrag bis 2029) war im Januar 2025 für 40 Millionen Euro vom RC Lens zu City gekommen und ist mittlerweile ein Publikumsliebling. Doku (Vertrag bis 2028) soll auch unter dem neuen Trainer Enzo Maresca für Gefahr vom Flügel sorgen.