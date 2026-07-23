Xaver Schlager hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der österreichische Nationalspieler wechselt zu Nottingham Forest und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Da sein Arbeitspapier bei RB Leipzig am 30. Juni auslief, wird für den 28-Jährigen keine Ablöse fällig.

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The strongest Forests aren’t built by one Tree. They’re built together. pic.twitter.com/YuVf6VOL4l — Nottingham Forest (@NFFC) July 23, 2026

Schlager stand seit 2022 bei den Sachsen unter Vertrag und kam in dieser Zeit auf 108 Pflichtspieleinsätze. Trotz Bemühungen um eine Verlängerung konnten die Leipziger den Mittelfeldspieler nicht von einem Verbleib überzeugen. Bei Nottingham Forest schlägt der Österreicher nun das nächste Kapitel seiner Karriere auf.