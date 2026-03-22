Kehl: Die Gründe für das BVB-Aus – neuer Job schon in Aussicht?

Etwas überraschend verkündete Borussia Dortmund am heutigen Sonntagmittag die Trennung von Sebastian Kehl, der am Abend zuvor noch über einige Transferangelegenheiten gesprochen hatte. Mittlerweile sickern weitere Hintergründe durch, warum die Zusammenarbeit nun beendet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vorausgegangen war der Entscheidung unter anderem ein Treffen zwischen Kehl, Geschäftsführer Carsten Cramer und Sportchef Lars Ricken. Letztgenannter galt lange Zeit als großer Kehl-Fürsprecher, war aber zuletzt „nicht mehr davon überzeugt, dass Kehl die Zukunft des Klubs positiv gestalten könnte“, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Konkret sei „die Transferbilanz über die Jahre immer dürftiger ausgefallen, der BVB hatte sein Alleinstellungsmerkmal verloren, frühzeitig die nächsten Topstars zu identifizieren und zu entwickeln“. Das wiederum habe „auch bei den Fans Kredit und Vertrauen gekostet“. In der ‚WAZ‘ heißt es zudem, dass Kehl „zu langsam und zu zögerlich in seinen Entscheidungen“ gewesen sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Book nach Dortmund – Kehl nach Hamburg?

Offenbar habe das Kehl-Aus sogar schon vor dem 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV festgestanden. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe wurde laut dem ‚kicker‘ aber bewusst so gewählt, dass er einen sauberen Schnitt vor der Länderspielpause darstellt. Jetzt können sich beide Seiten in Ruhe umorientieren.

In Dortmund ist unter anderem Nils Ole-Book von der SV Elversberg ein Thema. Derweil könnte auch Kehl selbst schon einen neuen Job im Blick haben. Nach Informationen der ‚Hamburger Abendzeitung‘ streckt der HSV weiterhin die Fühler nach dem Funktionär aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Forciert wurde in der Hansestadt die Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Stefan Kuntz zwar nicht, Kehl ist nach seiner Vertragsauflösung beim BVB nun aber ablösefrei zu haben. Zudem soll er einen möglichen Wechsel nach Hamburg als „attraktiv empfinden“. Wird der Ex-Profi also bald für den Bundesliga-Konkurrenten fungieren?