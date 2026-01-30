Fürth schnappt sich Elvedi

Die SpVgg Greuther Fürth ist nach langer Suche auf der Innenverteidigerposition fündig geworden. Wie erwartet wechselt Jan Elvedi vom 1. FC Kaiserslautern auf Leihbasis nach Mittelfranken. In der Pfalz fehlte dem 29-Jährigen mit Blick auf die Rückrunde die Aussicht auf Spielzeit.

„Jan zeigt sehr viel Präsenz auf dem Platz, ist extrem griffig im Zweikampf und hat ein gutes Gespür für die Boxverteidigung. Er hat einen starken Charakter, von dem das Team nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz profitieren kann“, so Trainer Heiko Vogel. Gegen Holstein Kiel wird Elvedi am morgigen Samstag (13 Uhr) schon im Kader stehen.