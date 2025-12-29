Menü Suche
Gregoritsch erreicht verlockende Anfrage

von Luca Hansen - Quelle: Sacha Tavolieri
Michael Gregoritsch ist eine Grinsebacke @Maxppp

Michael Gregoritsch bietet sich eine spannende Option. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist der FC Basel an den Diensten des Offensivspielers interessiert. Die Schweizer haben bereits Kontakt zum Österreicher, der auf eine WM-Teilnahme hofft, aufgenommen. Basel arbeitet an einer Leihe mit Kaufoption.

Der 31-Jährige kommt bei Bröndby IF meist nur als Joker zum Einsatz. Immerhin drei Torbeteiligungen steuerte er in elf Ligaspielen bei. Sein Vertrag in Dänemark läuft noch bis 2028. In der Bundesliga ging Gregoritsch unter anderem für den Hamburger SV und den SC Freiburg an den Start.

veröffentlicht am
