BVB & Gladbach an Türoff dran

Philipp Türoff weckt Interesse bei der Konkurrenz. Nach Informationen des ‚Express‘ haben mehrere Bundesligisten, darunter Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, ein Auge auf den Finanzgeschäftsführer des 1. FC Köln geworfen.

Direkten Kontakt soll noch keiner der Interessenten aufgenommen haben. Türoff, zuvor Geschäftsführer bei Birkenstock, war Anfang 2022 nach Köln gekommen. Der Vertrag des 49-Jährigen läuft nur noch bis 2026.