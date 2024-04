Schalke-Verlängerung: Geraerts stellt Bedingungen

Karel Geraerts schiebt die Entscheidung über seine Zukunft weiter auf. Auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (20:30 Uhr) erklärte der Trainer des FC Schalke 04, dass in der gegenwärtigen Situation der Klassenerhalt Vorrang hat: „Wir brauchen 40 Punkte, dann können wir die Entscheidungen treffen. Wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben, muss jeder in diesem Verein – ich, die Spieler, die Mitarbeiter – in Ruhe analysieren. Der Klub wird dann auch über mich nachdenken […]. Danach setzen wir uns zusammen.“

Der Vertrag des belgischen Trainers läuft noch bis 2025, Geraerts steht allerdings wegen der schwachen Leistungen seiner Mannschaft in der Kritik. Zudem soll er mit einer Rückkehr in die Heimat zum FC Brügge liebäugeln. Der Conference League-Halbfinalist buhlt seit geraumer Zeit um die Dienste des 42-Jährigen. Dieser soll nicht gänzlich abgeneigt sein und machte auf der Pressekonferenz klar, unter welchen Umständen er sich trotzdem eine Vertragsverlängerung auf Schalke vorstellen kann: „Ich rede seit Monaten jeden Tag mit Marc Wilmots darüber, wie wir den Klub sehen, was gut läuft, was wir verbessern müssen. In der kommenden Saison hat der Verein wieder andere Ambitionen. Dann darf es nur positive Energie geben.“