Anwalt schaltet sich in Leite-Poker ein

Der Transferpoker um Diogo Leite ist um eine weitere skurrile Wendung reicher. Der Anwalt des Innenverteidigers hat eine Erklärung herausgegeben, dass Berichte über eine Einigung des 27-Jährigen mit Lazio Rom nicht der Wahrheit entsprechen: „Um jegliche Zweifel auszuräumen, sei darauf hingewiesen, dass es weder jetzt noch in der Vergangenheit eine mündliche Vereinbarung, eine schriftliche Vereinbarung, eine Vorvereinbarung, eine Verpflichtung oder eine Absprache jeglicher Art zwischen Diogo Leite und S.S. Lazio gegeben hat, weder direkt noch indirekt.“

Gespräche hätten jedoch stattgefunden: „Es ist richtig, dass während der letzten Transferperiode Kontakte geknüpft wurden, um einen möglichen Transfer zu prüfen. Wie jedoch öffentlich bekannt ist, führten diese Kontakte nicht zu einer Einigung zwischen allen beteiligten Parteien und wurden daher nicht abgeschlossen.“ Leites Vertrag bei Union Berlin läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung ist nicht in Sicht. Unter anderem der Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio hatte von einer Einigung zwischen Leite und Lazio berichtet.