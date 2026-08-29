BVB geht bei Fort leer aus

Borussia Dortmund verpasst den Zuschlag bei Héctor Fort. Der Rechtsverteidiger wechselt stattdessen zu Real Sociedad und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 8,5 Millionen Euro Ablöse an den FC Barcelona.

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✍️ Héctor Fort ya es txuri urdin. Ongi etorri, Héctor! Benvingut! pic.twitter.com/b0xuMw9R3q — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2026

Zusätzlich sichern sich die Katalanen eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung sowie eine Rückkaufklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Lange hatte der BVB die Favoritenrolle im Rennen um den 20-Jährigen inne, letztendlich haben sich aber die Basken durchgesetzt.