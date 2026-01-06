Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Bundesliga

Doppel-Klausel: Köln angelt sich Simpson-Pusey

Der 1. FC Köln reagiert auf die Verletzungsmisere in der Abwehr. Jahmai Simpson-Pusey soll die Defensive des Bundesligisten auf Anhieb verstärken.

von Julian Jasch - Quelle: fc.de
2 min.
Jahmai Simpson-Pusey beim Training von Celtic Glasgow @Maxppp

In Joël Schmied (27), Timo Hübers (27) und Luca Kilian (26) muss der 1. FC Köln aktuell und zum Teil noch monatelang verletzungsbedingt auf drei Abwehrspieler verzichten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Geißböcke Ersatz an Bord holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die gewünschte Verstärkung haben die Kölner auf der Insel ausfindig gemacht. Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20) wird für die restliche Spielzeit von Manchester City ausgeliehen. Zuvor wurde der eigentlich bis Sommer vereinbarte Aufenthalt bei Celtic Glasgow abgebrochen.

Dem Vernehmen nach geht der Deal mit einer Kaufoption sowie einer Rückkaufklausel einher. Die Skyblues könnten eine mögliche Festverpflichtung des Bundesligisten also kontern. Bislang ist die Höhe der Optionen aber nicht durchgesickert.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Der 1. FC Köln hat Jahmai Simpson-Pusey verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis von Manchester City.

Der 20-Jährige reiste am Montag ins FC-Trainingslager und wird heute ins Training einsteigen.

Hätzlich Wellkumme, Jahmai! ❤️🤍 #effzeh
Bei X ansehen

FC-Sportdirektor Thomas Kessler erklärt: „Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher. Mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung und schaffen die notwendige personelle Breite. Darüber hinaus bringt Jahmai eine hohe Motivation und einen ausgeprägten Ehrgeiz mit, was den internen Konkurrenzkampf positiv beeinflussen wird.“

Simpson-Pusey ergänzt: „Der Wechsel nach Köln ist ein Neustart für mich, auf den ich mich sehr freue. Als ich mich mit dem FC und seiner Geschichte beschäftigt habe, wollte ich am liebsten direkt loslegen. Jetzt freue ich mich, meine Mannschaftskollegen kennenzulernen – und Hennes, wenn wir zurück in Köln sind. Ich möchte hier möglichst viele Spiele machen und dem FC dabei helfen, in dieser Saison seine Ziele zu erreichen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Premiership
Köln
Celtic
ManCity
Jahmai Simpson-Pusey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Premiership Premiership
Köln Logo 1. FC Köln
Celtic Logo Celtic Glasgow
ManCity Logo Manchester City FC
Jahmai Simpson-Pusey Jahmai Simpson-Pusey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert