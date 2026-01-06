Doppel-Klausel: Köln angelt sich Simpson-Pusey

In Joël Schmied (27), Timo Hübers (27) und Luca Kilian (26) muss der 1. FC Köln aktuell und zum Teil noch monatelang verletzungsbedingt auf drei Abwehrspieler verzichten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis die Geißböcke Ersatz an Bord holen.

Die gewünschte Verstärkung haben die Kölner auf der Insel ausfindig gemacht. Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20) wird für die restliche Spielzeit von Manchester City ausgeliehen. Zuvor wurde der eigentlich bis Sommer vereinbarte Aufenthalt bei Celtic Glasgow abgebrochen.

Dem Vernehmen nach geht der Deal mit einer Kaufoption sowie einer Rückkaufklausel einher. Die Skyblues könnten eine mögliche Festverpflichtung des Bundesligisten also kontern. Bislang ist die Höhe der Optionen aber nicht durchgesickert.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler erklärt: „Jahmai ist ein talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte. Er wurde bei einem internationalen Top-Club ausgebildet, ist spielstark und ballsicher. Mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung und schaffen die notwendige personelle Breite. Darüber hinaus bringt Jahmai eine hohe Motivation und einen ausgeprägten Ehrgeiz mit, was den internen Konkurrenzkampf positiv beeinflussen wird.“

Simpson-Pusey ergänzt: „Der Wechsel nach Köln ist ein Neustart für mich, auf den ich mich sehr freue. Als ich mich mit dem FC und seiner Geschichte beschäftigt habe, wollte ich am liebsten direkt loslegen. Jetzt freue ich mich, meine Mannschaftskollegen kennenzulernen – und Hennes, wenn wir zurück in Köln sind. Ich möchte hier möglichst viele Spiele machen und dem FC dabei helfen, in dieser Saison seine Ziele zu erreichen.“