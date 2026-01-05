Menü Suche
Im Winter: Sosa zurück in die Bundesliga?

Fünf Saisons spielte Borna Sosa für den VfB Stuttgart. Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Bundesliga-Abschied winkt womöglich die Rückkehr.

von Tobias Feldhoff - Quelle: SWR
Borna Sosa @Maxppp

Vor einigen Jahren war Borna Sosa auf dem besten Weg, deutscher Nationalspieler zu werden. Letztlich klappte die Einbürgerung zwar nicht, dennoch hat der Linksverteidiger eine enge Bindung zum deutschen Fußball.

Nicht ausgeschlossen, dass Sosa in diesem Januar in die Bundesliga zurückkehrt. Laut dem ‚SWR‘ steht der inzwischen 27-fache kroatische Nationalspieler beim FSV Mainz „im Fokus“. Der Tabellenletzte will im Winter unbedingt noch jemanden für die linke Defensivseite verpflichten.

Auf dem Wunschzettel von Trainer Urs Fischer steht dabei ein Flankenspezialist, der die geplante Doppelspitze um Neuzugang Phillip Tietz (28) mit gezielten Vorlagen füttern kann. Und genau an dieser Stelle wäre Sosa ein deutliches Upgrade zu Phillipp Mwene (31), der als Rechtsfuß von der linken Seite aus logischerweise Defizite aufweist.

Leihe möglich?

Als Transfermodell käme wohl nur ein Leihgeschäft infrage, denn Sosa wechselte erst im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam zu Crystal Palace. Dort drückt er im Liga-Alltag fast ausschließlich die Bank. Eine Rückkehr nach Deutschland dürfte also durchaus eine attraktive Option darstellen, soll der Sprung auf den WM-Zug noch gelingen.

Bundesliga
Premier League
Mainz 05
Crystal Palace
Borna Sosa

