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Erfolgscoach Farioli legt sich fest

von Julian Jasch
Francesco Farioli im Porträt @Maxppp

Francesco Farioli hat klare Zukunftspläne. Im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg des FC Porto gegen den CF Estrela Amadora bestätigte der Erfolgstrainer, dass er auch bei lukrativen Angeboten – beispielsweise vom FC Chelsea – über die Saison hinaus an Bord bleibe: „Ja, definitiv.“

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Farioli hatte den Porto-Job im vergangenen Sommer angetreten, seitdem stehen 37 Siege, acht Unentschieden sowie fünf Niederlagen zu Buche. In der Liga steht man ganz dicht vor der Meisterschaft. Erst im Januar verlängerte der 37-jährige Italiener bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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