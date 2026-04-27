Erfolgscoach Farioli legt sich fest

Francesco Farioli hat klare Zukunftspläne. Im Anschluss an den gestrigen 2:1-Sieg des FC Porto gegen den CF Estrela Amadora bestätigte der Erfolgstrainer, dass er auch bei lukrativen Angeboten – beispielsweise vom FC Chelsea – über die Saison hinaus an Bord bleibe: „Ja, definitiv.“

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Farioli hatte den Porto-Job im vergangenen Sommer angetreten, seitdem stehen 37 Siege, acht Unentschieden sowie fünf Niederlagen zu Buche. In der Liga steht man ganz dicht vor der Meisterschaft. Erst im Januar verlängerte der 37-jährige Italiener bis 2028.