Neuer Trainerjob für Riera?

Albert Riera könnte nach seiner Entlassung bei Eintracht Frankfurt offenbar schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. Wie die bulgarische Sporttageszeitung ‚Tema Sport‘ berichtet, zeigt Ludogorets Razgrad großes Interesse an einer Verpflichtung des exzentrischen Spaniers. Die Bulgaren hatten erstmals seit 14 Jahren die nationale Meisterschaft verpasst, weshalb der aktuelle Coach Per-Mathias Högmo aller Voraussicht nach von seinen Aufgaben entbunden wird.

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Riera hatte erst im vergangenen Februar bei der Eintracht angeheuert, verfehlte mit den Hessen jedoch das ausgegebene Ziel, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Ein enttäuschender Punkteschnitt von 1,21 Zählern pro Spiel war letztlich zu wenig.

Auch aufgrund regelmäßiger negativer Schlagzeilen in Pressekonferenzen entschieden sich die Verantwortlichen der Hessen schließlich dazu, die Zusammenarbeit mit dem 44-Jährigen vorzeitig zu beenden.