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Unterschrieben: Tchouaméni-Poker entschieden

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Aurelien Tchouaméni beim Aufwärmen @Maxppp

Manchester United geht im Werben um Aurélien Tchouaméni (26) leer aus. Laut Fabrizio Romano hat der defensive Mittelfeldspieler einen neuen bis 2031 gültigen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben. Die Fixmeldung dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

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Insbesondere der neue Real-Cheftrainer José Mourinho habe sich für einen Verbleib des französischen WM-Fahrers eingesetzt haben, der aktuell bis 2028 vertraglich gebunden ist. Derweil haben die Red Devils schon eine Alternative am Haken: Dem Vernehmen nach steht Andrey Santos (22) kurz vor einem 58-Millionen-Wechsel vom FC Chelsea zu United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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