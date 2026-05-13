Doppelschlag: Der Bayern-Plan für die Offensive

Für die kommende Saison haben die Verantwortlichen beim FC Bayern nur ein Ziel vor Augen: Das Triple. Was in diesem Jahr noch scheiterte, soll dann also gelingen – nach Möglichkeit mit einem breiteren Kader als aktuell. Denn wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat eine interne Analyse der Münchner in den vergangenen Tagen ergeben, dass es in der Breite an Qualität fehlt.

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Dem Bericht zufolge sollen deshalb zwei neue Spieler für die Offensive kommen: Ein Spitzenspieler, der die Kaderqualität anhebt und einer für die Breite. Für erstere Rolle ist Anthony Gordon (25) von Newcastle United vorgesehen. Laut der ‚Sport Bild‘ genießt die Verpflichtung des englischen Dribblers zurzeit absolute Priorität an der Säbener Straße.

Auch Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß forciere einen Deal. Weiterhin das Problem: Newcastle fordert noch zu viel Geld. Anders würde das bei Mika Godts (20) von Ajax Amsterdam aussehen, den das Fachblatt als Kandidaten für die Rolle des Kaderspielers aufführt. Die Gerüchte um Charles De Ketelaere (25), der Bayern sogar schon zugesagt haben soll, seien hingegen kalt. Ob das in der undurchsichtigen Münchner Gerüchteküche so bleibt?

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Kane-Gespräche stehen an

Unklar bleibt derweil, ob zu diesen beiden Offensiv-Verstärkungen auch der neue Backup von Harry Kane (32) hinzuzählt, den man nach dem Abschied von Nicolas Jackson (24) benötigt. Apropos Kane: Laut ‚Sport Bild‘ wollen sich Klub und Spieler noch vor der WM zusammensetzen, um über einen neuen Vertrag zu verhandeln.

Allerdings habe der Stürmerstar auch signalisiert, dass er keinen Druck verspüre und auch ein Verhandlungsstart nach dem Turnier für ihn in Ordnung sei. Aktuell ist Kane noch bis 2027 an Bayern gebunden.