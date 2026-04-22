Überraschende Liverpool-Idee mit Kolo Muani

Der FC Liverpool sieht in Randal Kolo Muani offenbar einen möglichen Nachfolger von Mohamed Salah (33). Das ist einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zu entnehmen. Der Franzose (32 Länderspiele) kann zwar auch auf dem rechten Flügel agieren, spielt seine Stärken jedoch am besten als Mittelstürmer aus. Zudem verfügt er nicht wie Salah über einen starken linken Fuß und würde die Rolle deshalb ganz anders interpretieren.

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Kolo Muani kommt in der laufenden Saison für Tottenham Hotspur zum Einsatz. In der Premier League enttäuscht der Angreifer mit zwei Torbeteiligungen aus 25 Spielen. Eine Rückkehr zu Paris St. Germain steht nicht zur Debatte, vielmehr stand zuletzt ein erneuter Wechsel zu Juventus Turin im Raum.