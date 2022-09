Tottenham: Edwards kann 30 Millionen bringen

Tottenham Hotspur könnte an einem Transfer von Marcus Edwards ordentlich mitverdienen. Wie der englische ‚Telegraph‘ unter Berufung auf portugiesische Quellen berichtet, halten die Spurs nach wie vor eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent. Der Vertragspassus war ausgehandelt worden, als Edwards 2019 zu Vitória Guimarães wechselte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittlerweile spielt der 23-Jährige für Sporting Lissabon und besitzt eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro. Tottenham könnte bei einem Verkauf also 30 Millionen einnehmen. In Lissabon präsentiert sich Edwards in bestechender Form. Sechs direkte Torbeteiligungen stehen für den Offensivakteur in acht Pflichtspieleinsätzen zu Buche. Am gestrigen Dienstag besiegte Edwards die Spurs mit Sporting in der Champions League mit 2:0.