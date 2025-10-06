Menü Suche
Frankfurt-Wechsel: 30-Millionen-Stürmer gibt grünes Licht

Im Winter will Eintracht Frankfurt unbedingt noch Verstärkung für den Sturm an Bord holen. Das Go des Torjägers haben sich die Verantwortlichen wohl schon abgeholt.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Im Januar hatte Eintracht Frankfurt 26 Millionen Euro an Olympique Marseille bezahlt, um sich die Dienste von Elye Wahi (22) zu sichern. Der Transfer wurde als Vorgriff für den sich abzeichnenden Abgang von Hugo Ekitiké (23/FC Liverpool) getätigt, bislang bleibt der Angreifer aber völlig hinter den Erwartungen zurück.

Da verwundert es nicht, dass sich die Hessen im kommenden Wechselfenster nochmal auf dem Transfermarkt bedienen wollen. Abermals im Fokus steht dabei William Osula (22), der schon im Sommer ein Thema war, aber von Newcastle United am Deadline Day keine Freigabe mehr erhielt.

Im Januar will Frankfurt einen erneuten Vorstoß wagen, berichtet ‚Sky‘. Osula selbst strebe weiterhin einen Wechsel zu den Adlern an, der Kontakt sei nicht abgerissen. Knackpunkt bleibt also die Einigung mit den Magpies, die 30 Millionen Euro aufrufen – schlägt die SGE bei der Summe zu?

