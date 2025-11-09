Menü Suche
Juve-Abschied: Drei David-Interessenten

von Leon Morsbach - Quelle: Tuttomercatoweb.com
Jonathan David (25) enttäuscht bisher bei Juventus Turin, ein vorzeitiger Abschied im Januar wird wahrscheinlicher. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, haben mit dem FC Chelsea und Tottenham zwei Premier League-Klubs ein Auge auf den Angreifer geworfen, auch der AC Mailand beobachte die Entwicklung aufmerksam.

David war erst im Sommer ablösefrei vom OSC Lille nach Turin gekommen. Bislang blieb der Kanadier deutlich hinter den Erwartungen zurück: In 14 Pflichtspielen der laufenden Saison steht er bei nur einem Tor und einer Vorlage.

