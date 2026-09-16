Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Maza-Deal in Arbeit

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
1 min.
Ibrahim Maza treibt den Ball nach vorne @Maxppp

Bayer Leverkusen will Ibrahim Maza (20) für seine guten Leistungen belohnen und einen möglichen Wechsel zu einem Topklub hinauszögern. Laut der ‚Sport Bild‘ plant der Bundesligist eine Verlängerung des 2030 auslaufenden Vertrags, ein erstes Gespräch mit Mazas Management habe schon stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem offensiven Mittelfeldspieler, der mit einem Jahresgehalt von weniger als drei Millionen Euro im unteren Drittel der Bayer-Mannschaft liege, würde eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten. Maza war im Sommer 2025 für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen gekommen. Im abgelaufenen Transferfenster zeigten unter anderem Spitzenvereine aus der Premier League sowie der FC Barcelona und Atlético Madrid Interesse am algerischen WM-Fahrer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Ibrahim Maza

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Ibrahim Maza Ibrahim Maza
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert