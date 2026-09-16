Bayer Leverkusen will Ibrahim Maza (20) für seine guten Leistungen belohnen und einen möglichen Wechsel zu einem Topklub hinauszögern. Laut der ‚Sport Bild‘ plant der Bundesligist eine Verlängerung des 2030 auslaufenden Vertrags, ein erstes Gespräch mit Mazas Management habe schon stattgefunden.

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Dem offensiven Mittelfeldspieler, der mit einem Jahresgehalt von weniger als drei Millionen Euro im unteren Drittel der Bayer-Mannschaft liege, würde eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten. Maza war im Sommer 2025 für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC nach Leverkusen gekommen. Im abgelaufenen Transferfenster zeigten unter anderem Spitzenvereine aus der Premier League sowie der FC Barcelona und Atlético Madrid Interesse am algerischen WM-Fahrer.