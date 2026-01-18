Gefühlschaos in Madrid | 100-Millionen-Zugang für Bayern?

Reals Auswärtsspiel im Bernabéu

In Madrid geht es drunter und drüber. Auf die Entlassung von Xabi Alonso folgte das blamable Pokal-Aus gegen Zweitligist Albacete (2:3). Gestern holte Interimstrainer Álvaro Arbeloa im La Liga-Spiel gegen UD Levante (2:0) dann seinen ersten Sieg – die Freude hielt sich in Grenzen. Hintergrund: Viele Real-Fans verschafften ihrem Ärger über die holprige Saison Gehör, buhten und pfiffen einzelne Spieler wie Vinicius Junior (25) aus.

‚Cadena COPE‘ schreibt von „Traurigkeit, Überraschung und Enttäuschung“ bei Spielern und Vereinsführung, die mit so einem Protest nicht gerechnet hätten. Es seien „historische Pfiffe im Bernabéu“ gewesen. Arbeloa gab sich diplomatisch: „Ich habe das Bernabéu immer sehr respektiert, wurde aber auch oft ausgebuht. Was diesen Verein so großartig macht, sind die hohen Ansprüche. […] Die Fans wissen, dass wir mehr leisten können. Ich habe nichts gegen unsere Fans. Wir müssen im Bernabéu deutlich mehr zeigen.“ Gelegenheit dazu gibt es schon am Dienstag in der Champions League, wenn die AS Monaco zu Gast sein wird.

Bayern an Anderson dran?

Seit Monaten pokern die englischen Schwergewichte um die Unterschrift von Mittelfeldspieler Elliot Anderson (23). Manchester City hat mittlerweile konkrete Schritte eingeleitet und Kontakt hergestellt, berichtet ‚Teamtalk‘. Die Skyblues sollen dem Spielerlager vermittelt haben, im Sommer unbedingt zuschlagen zu wollen. Laut dem Onlineportal zählt neben City, Manchester United und dem FC Chelsea auch der FC Bayern zu den Anderson-Interessenten.

Das Problem: Nottingham Forest sitzt am längeren Hebel, kann auf den bis 2029 datierten Vertrag verweisen und weiß natürlich um die zahlreichen Interessenten. ‚Teamtalk‘ zufolge stehen für den englischen Nationalspieler umgerechnet 92 bis über 115 Millionen Euro im Raum. Nicht ausgeschlossen sei, dass Andersons Preis nach der WM weiter steigt. Dass die Bayern dann noch mitbieten, ist doch eher unwahrscheinlich.