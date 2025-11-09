„Wirtz-Vibes“: Maza überzeugt als „Super-Sechser“

Bayer Leverkusen hat unter Kasper Hjulmand die Trendwende geschafft. Der Däne übernahm in der ersten Länderspielpause für Erik ten Hag. In den folgenden 13 Partien musste sich das komplett neu formierte Team lediglich den Übermächten Paris St. Germain (2:7) und FC Bayern (0:3) – wenn auch deklassierend deutlich – geschlagen geben.

Hjulmand hatte vor allem die Aufgabe, aus den vielen Neuverpflichtungen ein Team zu formen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ist genau das eine seiner Kernkompetenzen. Erwartungsgemäß hat der Coach geliefert. Das gestrige 6:0 gegen den 1. FC Heidenheim war der vorläufige Höhepunkt mit einem gefeierten Man of the Match: Ibrahim Maza.

Gegen die Schwaben schweißte der Sommerneuzugang mit seinen beiden Bundesliga-Debüttreffern zum 5:0 und 6:0 den Deckel drauf. Entsprechend war der 19-jährige gebürtige Berliner in der Mixed-Zone der gefragteste Gesprächspartner.

Der unvermeidbare Wirtz-Vergleich

„Ich versuche halt immer, meine Aktionen vorne zu haben, so aufzudrehen, ein bisschen die Steckpässe zu spielen“, analysierte Maza nach der Partie und ermunterte den ‚kicker‘, mit „Wirtz-Vibes“ zu titeln.

Gegen Heidenheim positionierte Hjulmand sein Offensiv-Supertalent defensiver auf der Sechs, auch zu Mazas Überraschung: „Natürlich war die Rolle etwas Neues für mich. Die Mannschaft hilft mir sehr gut, die Mitspieler wie Aleix Garcia und Rob Andrich, in Lissabon auch Jarell Quansah, coachen mich und zeigen mir, wo ich stehen soll.“

Verborgene Qualitäten

Neben seinen beiden Treffern war er mit Ballgewinnen und klugen vorbereitenden Pässen auch an anderen Toren beteiligt, das geforderte Pressing und Gegenpressing verrichte der vermeintliche Kreativspieler in Reinform. „Es war vorher besprochen mit dem Trainer. Er meinte: ‚Immer, wenn wir den Ball verlieren, sofort gegenpressen.‘ Und dann hat er auch gesagt: ‚Direkt nach vorne schauen.‘“, verriet der Teenager.

Der taktische Kniff ging komplett auf, die ‚Bild‘ sieht bereits den Start eines Zuchtprogramms für den „neuen Super-Sechser“. Trainer Hjulmand ist sich bewusst, welch Rohdiamant ihm da zur Veredlung anvertraut wurde. Der Youngster sei „ein Super-Lerner. Er lernt sehr schnell und arbeitet sehr, sehr hart. Seine Persönlichkeit macht ihn aus. Aber auch die erfahrenen Spieler machen es möglich für Spieler wie Maza oder Poku – sie schaffen die Struktur, damit sich die jungen Spieler bei uns entwickeln können.“