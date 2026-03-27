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Struber fliegt bei Bristol – Trainerlegende übernimmt

von Dominik Schneider
1 min.
Roy Hodgson ist Trainer bei Crystal Palace @Maxppp

Gerhard Struber muss innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal seinen Hut nehmen. Der Österreicher wurde nach seiner Entlassung beim 1. FC Köln im Mai 2025 heute auch bei Bristol City von seinen Aufgaben entbunden. Der englische Zweitligist kämpft um den Klassenerhalt und zog jetzt die Reißleine, um einen neuen Impuls zu setzen.

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Bristol City FC
We can announce that Gerhard Struber has been relieved of his duties as Bristol City Head Coach.

Roy Hodgson will take charge of the Men’s First Team until the end of the season, while the club will task the incoming Sporting Director with appointing a permanent Head Coach for the 2026/27 campaign.

The club’s recent performances have not met expectations and therefore Struber and Assistant Head Coach Bernd Eibler will leave with immediate effect.
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Für den 49-Jährigen übernimmt Roy Hodgson (78). Die englische Trainerlegende soll dem Traditionsklub helfen, den Abstieg zu vermeiden und ist lediglich als Feuerwehrmann bis Saisonende vorgesehen. Für Hodgson ist es das zweite Mal als Coach von Bristol. Von 1980 bis 1982 war der Routinier bereits im Ashton Gate Stadium in der Verantwortung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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