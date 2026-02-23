Rassismus-Vorwürfe: UEFA suspendiert Prestianni

Gianluca Prestianni steht Benfica Lissabon für das Playoff-Rückspiel gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr) allem Anschein nach nicht zur Verfügung. Fabrizio Romano berichtet, dass der 20-Jährige von der UEFA für die Partie vorläufig suspendiert wurde.

Benfica sei am heutigen Montag bereits über die Entscheidung informiert worden. Die Ermittlungen über den Vorfall dauern im Hintergrund weiter an. Reals Flügelspieler Vinicius Junior (25) wirft Prestianni vor, sich während des Hinspiels rassistisch geäußert zu haben.

Im Anschluss an das Spiel bestritt Prestianni die Anschuldigungen: „Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen den Spieler Vinicius Junior getätigt habe, der leider falsch interpretiert hat, was er zu hören glaubt.“ Eindeutig beweisen konnte man den Vorgang nicht, Prestianni hatte sich das Trikot über den Mund gehalten.

Anschließend entfachte in den Sozialen Medien ein weitreichender Streit zwischen den betroffenen Spielern und den Vereinen. Um etwaigen Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld vorzubeugen, reagiert die UEFA mit der vorübergehenden Suspendierung.