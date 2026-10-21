Arsenal-Kracher: Kompany wählt völlig neue Startelf
Der FC Bayern bekommt es am Mittwochabend (21 Uhr) mit dem FC Arsenal tun. Mit folgender Startelf will Vincent Kompany den amtierenden englischen Meister schlagen.
Spitzenspiel in der Allianz Arena: Der FC Bayern empfängt am dritten Spieltag in der Champions League den FC Arsenal, muss dabei allerdings auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Jamal Musiala fällt noch verletzt aus, Michael Olise ist nach seiner gelb-roten Karte beim 3:3 gegen Viking Stavanger gesperrt und Joshua Kimmich fehlt wegen eines Trauerfalls in der Familie.
Vincent Kompany, der zuletzt selbst mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, verändert seine Startelf im Vergleich zum furiosen 6:1 gegen RB Leipzig auf fünf Positionen. In der Offensive rückt Serge Gnabry für Olise in die Anfangsformation. Im zentralen Mittelfeld soll Tom Bischof Leader Kimmich ersetzen.
Überraschend nominiert Kompany mit Josip Stanisic, Konrad Laimer und Alphonso Davies gleich drei nominelle Außenverteidiger. Gut möglich, dass Stanisic hinten links verteidigt und Davies auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt. Luis Díaz und Nathaniel Brown sitzen zunächst auf der Bank.
Offen war lange zudem die Frage, wer gegen Arsenal das Bayern-Tor hüten wird. Diese ist nun beantwortet: Kapitän Manuel Neuer hat seine kleinere Fußverletzung auskuriert und verdrängt Ersatzkeeper Jonas Urbig wieder auf die Bank.
So startet der FC Bayern
So startet Arsenal
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🟡Unter der Anzeige geht's weiterTwo changes for tonight’s test ✊— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2026
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