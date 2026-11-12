Rekord: 1,4 Milliarden für Real

Real Madrid erwartet in dieser Saison einen neuen Umsatzrekord. Wie die ‚as‘ vermeldet, soll dieser bei bis zu 1,4 Milliarden Euro liegen und damit noch einmal deutlich höher als die eigene weltweite Bestmarke von 1,248 Milliarden Euro aus der Vorsaison. Die größten Faktoren für den erneuten Anstieg sind demnach die lukrativen Spielerverkäufe des Sommers und die Einnahmen durch das neue Stadion, die im künftigen Jahresbericht bei über 400 Millionen Euro liegen sollen.

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Aus dem neuen UEFA-Jahresbericht geht zudem hervor, dass Real als positives Vorbild für gutes wirtschaftliches Management bei den Kosten für Gehälter und Abschreibungen gilt. Diese liegen zwar bei knapp 700 Millionen Euro, machen damit aber nur etwa 46 Prozent des Umsatzes aus. Die Richtlinien des europäischen Verbands für Financial Fairplay sehen eine Grenze von maximal 70 Prozent vor. Eine Quote von unter 50 Prozent gilt als Maßstab für operative Exzellenz.