Bayern: Neuer meldet sich zum Dienst

Manuel Neuer (36) steht dem FC Bayern wieder zur Verfügung. „Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung“, gibt der Mannschaftskapitän in einem kurzen Video zu Protokoll. Aufgrund einer Schultereckgelenksprellung hatte der Keeper sieben Pflichtspiele verpasst. Gegen Hertha BSC (15:30 Uhr) wird er am heutigen Samstag sein Comeback feiern.

Grund zur Freude hat damit auch Bundestrainer Hansi Flick, der für die WM in Katar voll auf den Stammkeeper setzen kann. „Für die Weltmeisterschaft sieht es natürlich gut aus. Wenn ich alle Sachen ganz normal machen kann, mit der Mannschaft trainiere und hoffentlich bald auch spielen werde, dann steht der Weltmeisterschaft nichts im Wege“, versichert Neuer.