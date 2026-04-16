Barças Spezial-Plan für Bastoni

Der finanziell klamme FC Barcelona muss im Werben um Alessandro Bastoni kreativ werden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, versuchen die Blaugrana, die Ablösesumme für den 27-Jährigen zu drücken, indem sie im Gegenzug Youngster Héctor Fort anbieten. Der 19-jährige Außenverteidiger ist derzeit an den FC Elche ausgeliehen, kam dort aber aufgrund einer Schulterverletzung erst zu zwölf Pflichtspieleinsätzen.

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Ob Inter Mailand tatsächlich an dem jungen Spanier interessiert ist, bleibt vorerst abzuwarten. Die Nerazzurri beharrten zuletzt auf eine Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro für Bastoni, was für die Katalanen scheinbar nicht zu stemmen ist. Ein erstes Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro haben die Italiener bereits abgelehnt. Der Linksfuß steht in Mailand noch bis 2028 unter Vertrag.