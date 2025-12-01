Menü Suche
Kommentar
Premier League

Medien: Arsenal schnappt sich zwei Top-Talente

von Julian Jasch - Quelle: ESPN
1 min.
Der FC Arsenal spielt im Emirates Stadium @Maxppp

Der FC Arsenal tätigt offenbar einen Vorgriff auf die Zukunft. Wie ‚ESPN‘ berichtet, haben sich die Gunners die Unterschrift der Zwillinge Hólger (16) und Edwin Quintero (16) gesichert. Die beiden Juwele sollen sich zur Vertragsunterschrift bereits in London aufhalten. Der Wechsel wird allerdings erst zu deren Volljährigkeit am 15. August 2027 offiziell über die Bühne gehen. Bis dato sollen die Quinteros noch für ihren ecuadorianischen Ausbildungsverein Independiente del Valle an den Start gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Brüderpaar gehört in Südamerika zu den größten Talenten ihres Jahrgangs. Edwin kommt auf der Außenbahn zum Einsatz und wird schon jetzt mit niemand Geringerem als Brasiliens Superstar Neymar (33) verglichen. Hólger fühlt sich dagegen im offensiven Mittelfeld zu Hause. Seit über einem Jahr soll Arsenal die ecuadorianischen U-Nationalspieler gescoutet haben, nun setzt man sich im Poker unter anderem gegen den FC Chelsea durch. Wie hoch die Ablöse letztlich ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Ind. del Valle
Hólger Jamil Quintero Preciado
Edwin Josué Quintero Preciado

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Ind. del Valle Logo Independiente Valle
Hólger Jamil Quintero Preciado Hólger Jamil Quintero Preciado
Edwin Josué Quintero Preciado Edwin Josué Quintero Preciado
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert