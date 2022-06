Schalke-Elf 2022/23: So will Königsblau in der Bundesliga bestehen

Mit einer an vielen Stellen nachjustierten Mannschaft und einem neuen Trainer geht der FC Schalke 04 die Mission Klassenerhalt in der Bundesliga an. Frank Kramer, zuletzt bei Arminia Bielefeld an der Seitenlinie, soll die Profis des Revierklubs in entsprechende Verfassung bringen.

Wer auf Martin Fraisl im Schalker Tor folgt, ist aktuell noch nicht klar. Vor wenigen Tagen verpflichteten die Knappen mit Justin Heekeren zwar einen neuen Keeper von Rot-Weiß Oberhausen, das 21-Jährige Torwarttalent dürfte zunächst allerdings als Nummer zwei eingeplant sein. Ex-Kapitän Ralf Fährmann spielt in den Plänen keine Rolle mehr.

Auf der linken Abwehrseite gelang die Festverpflichtung von Thomas Ouwejan – einer der absoluten Leistungsträger der vergangenen Saison. Mit dem Österreicher Leo Greiml kommt zudem ein neuer Innenverteidiger von Rapid Wien mit Startelf-Perspektive. Malick Thiaw wäre eigentlich ein sicherer Startelf-Kandidat, könnte aber noch gegen eine hohe einstellige Millionensumme verkauft werden.

Runderneuertes Mittelfeld

Leihspieler Tom Krauß – ausgestattet mit einer Kaufoption bei Klassenerhalt – soll künftig das Spiel auf der Sechs antreiben. Rodrigo Zalazar ist nach seiner langfristigen Verpflichtung fest für die Mittelfeldzentrale eingeplant. Der von Ligue 1-Klub HSC Montpellier verpflichtete Florent Mollet wird den offensivsten Part der drei geben und kann der Mannschaft mit seiner Erfahrung sofort weiterhelfen.

Für die offensive Außenbahn soll mit Darko Churlinov noch ein weiterer Aufstiegsheld festverpflichtet werden – gut möglich, dass sich Schalke mit dem VfB Stuttgart noch auf eine erneute Leihe einigen kann. Der Nordmazedonier könnte mit Tobias Mohr (kommt vom 1. FC Heidenheim) die Flügelzange bilden. Im Zentrum gehört der Platz weiter Zweitliga-Tormaschine Simon Terodde.