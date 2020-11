Nkunku: PSG-Abschied die „absolut richtige Entscheidung“

Christopher Nkunku hat Stellung zu seinem Abschied von Paris St. Germain bezogen. Der Wechsel von der Seine zu RB Leipzig sei „die absolut richtige Entscheidung gewesen“, erklärt der 22-jährige Offensivmann gegenüber dem ‚kicker‘.

Rund 13 Millionen Euro zahlten die Sachsen 2019 an PSG. Seitdem entpuppt sich der flinke Rechtsfuß als absolute Verstärkung. „Ich habe über 50 Spiele absolviert, Tore geschossen, Vorlagen geliefert, stand im Halbfinale der Champions League und spiele in der Bundesliga um die Spitze mit. Der Wechsel war also keine so schlechte Idee“, sagt Nkunku, „ich kann jetzt sagen, dass es sich lohnt, seine Komfortzone zu verlassen, um zu wachsen.“