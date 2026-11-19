Wohin mit Vini?

„Die große Entscheidung“, titelt heute die ‚Marca‘. Dahinter steckt die Rückkehr von Vinicius Junior (26) bei Real Madrid. Der Flügelstürmer kommt mit fünf Toren für Brasilien im Gepäck zurück zu den Königlichen und drängt in die Startelf.

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Problem: Während seiner vier Spiele langen Sperre gewann Real in Serie. Mit Yan Diomande (20) spielte sich auf Linksaußen der 125-Millionen-Zugang aus dem Sommer fest. Gibt es für Vini jetzt trotzdem direkt einen Weg zurück? José Mourinho muss es entscheiden. Am Samstag (21 Uhr) ist Celta Vigo zu Gast im Estadio Santiago Bernabéu.

Leipzig-Gerücht um Tel

Nach zweieinhalb Jahren beim FC Bayern zog Mathys Tel (21) im Februar 2025 weiter zu Tottenham Hotspur. Durchgestartet ist er dort bislang nicht. Geht es im Winter zurück in die Bundesliga? Eine Spur führt zu RB Leipzig.

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Der ehemalige Tottenham-Scout Bryan King behauptet jedenfalls bei ‚Football Insider‘, dass die Spurs – genau wie er FC Arsenal – hartnäckig um Antonio Nusa (21) werben. Tel könnte als Tauschobjekt dafür nach Leipzig geschickt werden. Ob dieses Thema im Winter konkret wird?