Falkland-Banner: Argentinien droht Fifa-Strafe

Der argentinischen Fußballnationalmannschaft droht nach dem gestrigen Finaleinzug gegen England (2:1) ein Nachspiel. Im Anschluss an das Halbfinale feierten die Spieler auf dem Rasen mit ihren Fans und einem Banner, auf dem zu lesen war: „Las Malvinas son Argentinas.“ Übersetzt bedeutet dies: „Die Falklandinseln sind argentinisch.“ Laut der ‚BBC‘ hat der Disziplinarausschuss der Fifa bereits Untersuchungen aufgenommen. Argentinien ist dabei ein Wiederholungstäter, schon bei der WM 2014 hielten Spieler der Albiceleste ein Banner mit gleicher Botschaft in die Luft. Der Verband musste damals eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Schweizer Franken zahlen.

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Gegenüber dem britischen TV-Sender erklärte der Weltfußballverband, dass die Aktion gegen die Regeln zu politischen Aktionen verstößt und ein Fehlverhalten der Mannschaft darstelle. Das Banner hielten unter anderem Abwehrchef Cristian Romero (28) und Giovani Lo Celso (30) in die Höhe. Ob gar eine Sperre für das Endspiel am kommenden Sonntag – Argentinien trifft um 21 Uhr auf Spanien – droht, ist noch offen. Die Falklandinseln sind britisches Überseegebiet mit innerer Autonomie, gehören aber geografisch zu Südamerika und liegen vor der Südküste Argentiniens. 1982 führten beide Nationen den 74-Tage-Krieg um die Inselgruppe.