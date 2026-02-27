Poker läuft heiß: Nächster Topklub spricht mit Goretzka

Leon Goretzka steht im Sommer ein neues Abenteuer bevor. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft aus, der 31-Jährige wird sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Dabei hat Goretzka unter etlichen Bewerbern die Qual der Wahl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neueste Interessent kommt aus Italien. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass Juventus Turin in das Rennen um den deutschen Nationalspieler eingestiegen ist. Zu ersten Gesprächen sei es bereits gekommen.

Diese kamen der italienischen Tageszeitung zufolge im Zuge der Verhandlungen um Marcos Senesi (28) zustande, der unter anderem bei Borussia Dortmund gehandelt und von derselben Agentur wie Goretzka beraten wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Komplizierte Entscheidung

Die Tatsache, dass er ablösefrei auf den Markt kommt, macht den zentralen Mittelfeldspieler für viele Klubs so interessant. Goretzka liebäugelt mit der Premier League, aus der unter anderem die Elite um den FC Arsenal und den FC Liverpool Interesse anmeldet.

Darüber hinaus mischen auch Atlético Madrid und beide Mailänder Vereine im Poker mit, zudem hat Bayer Leverkusen Berichten zufolge Kontakt zu Goretzkas Umfeld aufgenommen. In den kommenden Wochen und Monaten stehen für den gebürtigen Bochumer noch viele weitere Gespräche an, um letztendlich eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen.