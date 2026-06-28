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Premier League

Erstes Xhaka-Angebot abgelehnt

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Granit Xhaka am Ball für den AFC Sunderland @Maxppp

Der FC Chelsea beißt im Poker um Granit Xhaka (33) noch auf Granit. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat der AFC Sunderland ein erstes Angebot in Höhe von umgerechnet 9,3 Millionen Euro abgelehnt. Die Black Cats sollen Xhaka gar für unverkäuflich erklärt haben.

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Chelsea halte die gebotene Summe dagegen für fair und wolle vorerst nicht nachbessern. Mit dem Mittelfeldspieler selbst sind sich die Londoner schon einig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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