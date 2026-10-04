Zidane verzaubert von Olise

Frankreich-Trainer Zinédine Zidane hält Michael Olise (24) trotz dessen schüchterner Art für einen Führungsspieler. In einem Interview mit ‚Téléfoot‘ sagt der 54-Jährige: „Abseits des Platzes ist er etwas zurückhaltend und schüchtern. Das ist aber völlig in Ordnung, denn auf dem Platz ist er überhaupt nicht schüchtern – mit seiner Spielweise ist er ein geborener Anführer.“

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Zidane hält große Stücke auf die fußballerischen Fähigkeiten des Flügelspielers der Bayern: „Er zeigt sein gesamtes Talent am Ball. Er hat sich hier schon seit einiger Zeit etabliert und macht es bei seinem Verein sehr gut.“ Die Statistiken von Olise beim FC Bayern München sind beeindruckend. In 114 Spielen für den deutschen Rekordmeister erzielte er 50 Tore und bereitete 58 vor, für Les Bleus sind es neun Tore in 28 Spielen.