Krahl-Zukunft in Kaiserslautern?

Julian Krahl kann sich einen langfristigen Verbleib beim 1. FC Kaiserslautern durchaus vorstellen. Der 26-Jährige verrät im Interview mit der ‚Bild‘: „Ich wüsste aktuell nicht, was da passieren sollte. Wir wissen alle, wie der Fußball ist. Ich genieße es sehr, ein Teil dieses Vereins zu sein. Alles, was kommt, kommt. Das ist Fußball. Aber ich hoffe schon, dass ich noch ein bisschen hier sein darf.“

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Krahl war 2022 nach Kaiserslautern gewechselt und bestritt seitdem 99 Pflichtspiele für die Roten Teufel. Gegen Hertha BSC (1:0) zeigte der ehemalige deutsche U-Nationalspieler seine womöglich beste Leistung bisher. Der Schlussmann war mit sechs Paraden hauptverantwortlich für den knappen Sieg seiner Mannschaft. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist für Krahl noch ein Thema: „Für jeden deutschen Profi ist das ein absolutes Ziel. Aber man muss auch realistisch sein. Ich bin jetzt 26, da müsste schon noch ein großer Karrieresprung kommen – was möglich ist.“