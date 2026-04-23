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Bundesliga

Otele-Deadline für den HSV

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Philip Otele im HSV-Trikot @Maxppp

Der Hamburger SV kann sich mit der Entscheidung, ob die Kaufoption für Philip Otele (27) gezogen werden soll, noch etwas Zeit lassen. Laut der ‚Bild‘ läuft die Frist am 15. Juni ab. 4,5 Millionen Euro müsste für eine Festverpflichtung an den FC Basel gezahlt werden. Hinzu kommt eine Leihgebühr von einer Million. Gespräche zwischen Verein und Spieler sollen im Mai stattfinden.

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Der nigerianische Linksaußen kam im Februar nach Hamburg, in neun Einsätzen verbuchte Otele je ein Tor und einen Assist. Trainer Merlin Polzin sagte vor einem Monat: „Er ist in der Spitze ein großer Gewinn für unsere Mannschaft. Wir werden sicherlich noch viel Freude an ihm haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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