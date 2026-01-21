Bundesliga
Trotz Entlassung: Frankfurt-Zukunft für Toppmöller?
@Maxppp
Dino Toppmöller könnte trotz seiner Entlassung als Cheftrainer eine Zukunft bei Eintracht Frankfurt haben. Laut der ‚Sport Bild‘ weiß der 49-Jährige, „dass die Türen […] immer offen sind, eine neue, andere Aufgabe“ bei der SGE sei „nie ausgeschlossen“.
Toppmöller hatte die Eintracht seit der Saison 2023/24 trainiert, am Sonntag musste er seinen Platz räumen. Favorit auf die Nachfolge ist Marco Rose, der bis Ende März bei RB Leipzig an der Seitenlinie stand. Die Verhandlungen laufen.
