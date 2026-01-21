Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Trotz Entlassung: Frankfurt-Zukunft für Toppmöller?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Dino Toppmöller am Spielfeldrand @Maxppp

Dino Toppmöller könnte trotz seiner Entlassung als Cheftrainer eine Zukunft bei Eintracht Frankfurt haben. Laut der ‚Sport Bild‘ weiß der 49-Jährige, „dass die Türen […] immer offen sind, eine neue, andere Aufgabe“ bei der SGE sei „nie ausgeschlossen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Toppmöller hatte die Eintracht seit der Saison 2023/24 trainiert, am Sonntag musste er seinen Platz räumen. Favorit auf die Nachfolge ist Marco Rose, der bis Ende März bei RB Leipzig an der Seitenlinie stand. Die Verhandlungen laufen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Dino Toppmöller

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Dino Toppmöller Dino Toppmöller
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert