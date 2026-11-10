FC Bayern: Klares Votum für Díaz-Ersatz

Aktuell fehlt Luis Díaz (29) dem FC Bayern aufgrund eines Muskelbündelrisses. Geht es nach den FT-Usern, ist klar, wen der Rekordmeister als Backup verpflichten sollte. Ein Drittel der rund 1.600 Befragten spricht sich für Antonio Nusa (21) von RB Leipzig aus. Interessant: Laut ‚Sky‘ ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der Norweger zeitnah in München landet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welchen Profi sollte der FC Bayern als Backup für Luis Díaz verpflichten? Oskar Pietuszewski (FC Porto) Rio Ngumoha (FC Liverpool) Antonio Nusa (RB Leipzig) Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) einen anderen Spieler (Kommentar) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Rio Ngumoha von FC Liverpool landet im User-Ranking hinter dem Bundesliga-Star auf dem zweiten Platz. 26 Prozent der Befragten votierten für den 18-jährigen englischen Nationalspieler (drei Länderspiele). Nur 17 Prozent sind der Meinung, die Bayern sollten den Shootingstar und DFB-Neu-Nationalspieler Wael Mohya (17) bei Borussia Mönchengladbach loseisen.