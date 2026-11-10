FC Bayern: Klares Votum für Díaz-Ersatz

Aktuell fehlt Luis Díaz (29) dem FC Bayern aufgrund eines Muskelbündelrisses. Geht es nach den FT-Usern, ist klar, wen der Rekordmeister als Backup verpflichten sollte. Ein Drittel der rund 1.600 Befragten spricht sich für Antonio Nusa (21) von RB Leipzig aus. Interessant: Laut ‚Sky‘ ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass der Norweger zeitnah in München landet.
Rio Ngumoha von FC Liverpool landet im User-Ranking hinter dem Bundesliga-Star auf dem zweiten Platz. 26 Prozent der Befragten votierten für den 18-jährigen englischen Nationalspieler (drei Länderspiele). Nur 17 Prozent sind der Meinung, die Bayern sollten den Shootingstar und DFB-Neu-Nationalspieler Wael Mohya (17) bei Borussia Mönchengladbach loseisen.
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