Wolfsburg-Zukunft? Pongracic „offen für alles“

Die Zukunft von Marin Pongracic (24) beim VfL Wolfsburg ist weiterhin offen. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ wurde der kroatische Innenverteidiger zu seinen Zukunftsplänen gefragt. „Ich bin für alles offen und arbeite an mir“, so Pongracic. Auch nach diversen Eskapaden und einem Rechtsstreit mit den Wölfen scheint ein Verbleib in Wolfsburg dennoch nicht unmöglich.

Trainer Niko Kovac will dem Abwehrmann scheinbar noch eine Chance geben. „Ich weiß, dass er ein außerordentlich guter Mensch ist und ein großes Herz hat. Von meiner Seite aus hat er alle Chancen verdient und kann sich beweisen, wie jeder andere auch. Dann obliegt es an ihm“, meint der Wolfsburg-Coach. In der kommenden Woche soll ein entscheidendes Gespräch zwischen Trainer und Spieler stattfinden. „Wir werden in der kommenden Woche eine Entscheidung fällen, wie und in welcher Form es für ihn weitergeht“, kündigt Kovac an.