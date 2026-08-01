Nächster Rückschlag: Chukwuemekas BVB-Plan auf der Kippe

Carney Chukwuemekas bisherige Zeit bei Borussia Dortmund verlief enttäuschend. In der zurückliegenden Spielzeit kam der 22-Jährige nicht über die Jokerrolle hinaus, zudem gelangen ihm in wettbewerbsübergreifend 38 Spielen lediglich fünf Torbeteiligungen.

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In der neuen Saison soll alles besser werden für den Mann, der im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro fest vom FC Chelsea verpflichtet wurde. Die ‚Bild‘ zählt drei Gründe auf, warum sich die Dortmunder Hoffnung auf den Durchbruch machen.

Positive Signale

Chukwuemeka sei im Vergleich zu seiner Anfangszeit beim BVB deutlich robuster und austrainierter. Eine wichtige Entwicklung, um im System von Trainer Niko Kovac eine bedeutende Rolle spielen zu können.

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Zudem kann der österreichische WM-Fahrer erstmals im BVB-Dress die Saisonvorbereitung von Beginn an bestreiten. Bei seinem ersten Engagement auf Leihbasis im Frühjahr 2025 gab es keine Vorbereitung, im Sommer darauf wurde Chukwuemeka erst fünf Tage vor Toresschluss verpflichtet.

Dem Boulevardblatt zufolge macht „auch die Einstellung des Spielers den Verantwortlichen Mut“. Der flexibel einsetzbare Mittelfeldmann verkürzte seinen Urlaub nach der WM, um früher zur Mannschaft zu stoßen.

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Nächster Ausfall?

Im heutigen Testspiel gegen den FC Tokyo (1:0) gab es jedoch einen herben Rückschlag für Chukwuemekas Ambitionen. In der 23. Minute musste der 22-Jährige ausgewechselt werden, nachdem er sich zuvor am Knie verletzt hatte.

Wie schwerwiegend die Blessur letztendlich ist, ist noch nicht abzusehen. „Ich glaube nicht, dass es allzu schlimm ist. Wir fliegen morgen nach Hause und lassen es in den nächsten ein, zwei Tagen untersuchen. Dann wissen wir mehr“, gab Kovac nach der Partie leichte Entwarnung.

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Klar ist jedoch, dass es für den technisch versierten Rechtsfuß mal wieder ein Rückfall in alte Muster ist – und die Vorzeichen für den erhofften Durchbruch damit vorerst schlechter stehen.