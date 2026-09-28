Der FC Bayern kann nicht darauf hoffen, dass Harry Kane (33) bei den Länderspielen der englischen Nationalmannschaft geschont wird. Wie Thomas Tuchel gegenüber dem ‚Standard‘ verrät, will sein Topstürmer „unbedingt in allen vier“ Spielen in der Startelf stehen. „Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nicht rotieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Mein ideales Szenario wäre, immer wieder anzutreten – mit mindestens sechs oder sieben Spielern aus der Startaufstellung, denen wir vertrauen“, kündigt Tuchel an.

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Nach der 2:3-Niederlage gegen Spanien am ersten Spieltag der Nations League stehen die Three Lions bereits unter Druck. In Prag gegen Tschechien soll am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) der Sieg eingefahren werden. „Wir müssen proaktiv sein und alles geben. Es gibt keinen Spielraum für ein konservatives oder sparsames Spiel. So will die Mannschaft spielen, so wollen wir spielen – also los geht’s. Es wird ein anderes Szenario, ein anderes Umfeld und eine andere Herausforderung sein“, so der englische Nationaltrainer.