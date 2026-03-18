Wegen Reitz: Gladbach drückt RB die Daumen

Ist RB Leipzig in den kommenden Jahren sportlich erfolgreich, kassiert Borussia Mönchengladbach mehr Geld. Auf entsprechende Vertragsinhalte haben sich die Bundesligisten im Zuge des Transfers von Rocco Reitz (23) verständigt, berichtet die ‚Sport Bild‘. Der zentrale Mittelfeldspieler hat in Sachsen bis 2031 unterschrieben, 18 Millionen Euro Sockelablöse fließen an Gladbach.

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Dass die ausgemachten Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro vollständig fällig werden, ist sehr unwahrscheinlich. Einerseits müsste RB dafür Titel gewinnen, darunter die Meisterschaft, der DFB-Pokal sowie einen Europacup, führt das Sportmagazin aus. Für weitere 2,5 Millionen Boni seien Reitz’ Leistungsdaten ausschlaggebend. Konkret bedeutet das, dass sich die Borussia über zusätzliche sechsstellige Summen freuen darf, sofern die Leipziger beispielsweise in der Champions League vertreten sind und der 17-fache deutsche U21-Nationalspieler dabei einen Großteil der Spiele absolviert.