Florenz wildert in Leipzig

von Martin Schmitz - Quelle: gianlucadimarzio.com
Kosta Nedeljkovic im Trikot von RB Leipzig @Maxppp

Der AC Florenz arbeitet an einer Verpflichtung von Kosta Nedeljkovic, der aktuell für RB Leipzig aufläuft. Das berichtet Gianluca Di Marzio. Bis Saisonende ist der 20-Jährige von Aston Villa an die Sachsen verliehen, kommt jedoch nur wenig zum Einsatz. Daher wittere die Fiorentina ihre Chance, um den serbischen Nationalspieler in die Serie A zu locken.

Für Leipzig sammelte der Rechtsverteidiger, der im Januar 2024 für umgerechnet 7,6 Millionen Euro aus der Jugend von Roter Stern Belgrad nach Birmingham gewechselt war, in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend lediglich 252 Einsatzminuten.

