BVB-Abflug: Vier Interessenten für Campbell

Schon im Sommer saß Cole Campbell auf gepackten Koffern, der Transfer zum VfB Stuttgart scheiterte nur knapp. Laut ‚Sky‘ stellte sich Borussia Dortmund quer, Versprechen an Campbell seien in den folgenden Monaten dann nicht eingehalten worden.

In der laufenden Saison kommt der 19-jährige Außenstürmer fast gar nicht zum Zug, je ein Einsatz für Profis und Regionalligateam stehen zu Buche. Im Winter-Transferfenster will Campbell den Verein deshalb verlassen, seinen Wechselwunsch soll er schon hinterlegt haben.

Die ersten Interessenten stehen bereits auf der Matte: Der FC Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg und vor allem der FC Midtjylland sind an Campbell dran, berichtet ‚Sky‘. Der dänische Erstligist wird von Mike Tullberg trainiert, der Campbell noch aus seiner Zeit als Dortmunder U19-Coach kennt.